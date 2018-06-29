Федерер назвал трёх игроков, которые повлияли на становление его стиля

Вторая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер рассказал, на кого ориентировался во время собственного становления как теннисиста.



«Думаю, мой стиль игры – следствие влияния тех игроков, которыми я восхищался. Борис Беккер, Стефан Эдберг и Пит Сампрас – они играли похоже, но у каждого из них был свой неповторимый стиль. Вероятно, именно из-за того что они играли одноручным бэкхендом, я играю так же», – цитирует Федерера Tennis World USA.



36-летний швейцарец посеян под первым номером на грядущий Уимблдон. Ранее Федерер 8 раз выигрывал главный травяной турнир сезона. Уимблдон-2018 пройдёт со 2 по 15 июля.