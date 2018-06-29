Федерер: перед вами корт №18 – возможно, Иснер и Маю всё ещё играют?

Вторая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер в социальных сетях проводит экскурсию по Всеанглийскому клубу лаун-тенниса. Особенное внимание действующий чемпион Уимблдона обратил на легендарный 18-й корт:



«Первый день на Уимблдоне, перед вами корт №18, где состоялся мой любимый матч Иснер – Маю. Давайте взглянем, возможно, они всё ещё играют», – пошутил Роджер.



Тут же один из работников шутливо попросил Федерера вести себя потише, на что легендарный теннисист ответил: «Прости, друг, я стараюсь».



В первом раунде Уимблдона-2010 на 18-м корте состоялся легендарный матч американца Джона Иснера и француза Николя Маю. Решающий сет затянулся и в общей сложности теннисисты провели на корте 11 часов и 5 минут. Встречу дважды переносили на следующий день. Итоговый счёт – 6:4, 3:6, 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 70:68 в пользу Иснера.

Федерер назвал трёх игроков, которые повлияли на становление его стиля

Уимблдон-2018 пройдёт со 2 по 15 июля.