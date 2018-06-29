Кар. Плишкова: в мире много людей, которые нуждаются в деньгах больше, чем мы

Чешская теннисистка Каролина Плишкова призналась, что с радостью выделяет средства на благотворительность. В июне прошлого года уроженка Лоуни основала свой благотворительный фонд.

«Думаю, у меня достаточно денег, поэтому я хотела помочь другим. В мире так много людей, которые нуждаются в деньгах больше, чем мы. Каждый год я стараюсь выделять средства. Также я провожу турнир в Чехии, так что стараюсь делать много вещей. Иногда деньги идут в помощь детям, иногда — колясочникам. Я стараюсь направлять средства разным людям, чтобы все могли что-то получить.

Мне кажется, не так много игроков делают нечто подобное. Таких людей должно быть больше. Мы зарабатываем отличные деньги, у нас хорошая жизнь, которой нет у очень многих", — цитирует Плишкову The Telegraph.

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