Кар. Плишкова: я знаю, что в моей жизни ещё будут шансы успешно сыграть на ТБШ

Чешская теннисистка Каролина Плишкова поделилась ожиданиями от Уимблдона, который стартует 2 июля. Жеребьёвка состоится 29 июня.

«В последние годы я не очень хорошо выступала на Уимблдоне. Должно немного повезти с жеребьёвкой, и ты сама должна играть хорошо. Надеюсь, в этом году я выступлю лучше. Мне нужно защищать не так много очков. Если повезёт с сеткой, то у меня хорошие шансы выступить успешно.

Обычно я ставлю перед собой цель пройти первый круг, потому что это самое сложное. На старте турнира все хотят сыграть хорошо, особенно в противостоянии с сеяными соперницами. Если я пройду первый круг, то велика вероятность, что могу преодолеть большой путь по турнирной сетке.

Я не оказываю давления на себя, потому что знаю: если не смогу хорошо выступить на одном турнире «Большого шлема», то через пару месяцев будет другой. Я знаю, что в моей жизни ещё будут шансы, поэтому давления не ощущаю", — цитирует Плишкову The Telegraph.

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