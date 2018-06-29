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Чилич вспомнил свои самые большие победу и поражение в карьере

Чилич вспомнил свои самые большие победу и поражение в карьере
Теннис / Уимблдон 2018

Хорват Марин Чилич вспомнил свою самую большую победу и поражение в карьере. В финале US Open-2014 хорват обыграл японца Кеи Нисикори.

«После того как финальный матч US Open-2014 закончился, я посмотрел на экран: «Марин Чилич – победитель Открытого чемпионата США по теннису». Это было невероятно. Переломным моментом на том турнире стал матч против Симона в четвёртом круге. Я никогда не обыгрывал его ранее, и тот матч также стал невероятно тяжёлым. Далее я показывал свой лучший теннис в каждой из игр.

На Уимблдоне-2016 я проиграл Федереру, и этот матч стал одним из тех, которые делают тебя сильнее, невзирая на поражение», – цитирует Чилича Sky Sports.

Уимблдон (м) 2016. 1/4 финала
06 июля 2016 года, среда. 15:10 МСК
Роджер
Федерер
Марин
Чилич
6:7 4:6 6:3 7:6 6:3
US Open (м) 2014. Финал
09 сентября 2014 года, вторник. 01:00 МСК
Кей
Нисикори
Марин
Чилич
3:6 3:6 3:6
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