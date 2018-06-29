Чилич вспомнил свои самые большие победу и поражение в карьере

Хорват Марин Чилич вспомнил свою самую большую победу и поражение в карьере. В финале US Open-2014 хорват обыграл японца Кеи Нисикори.



«После того как финальный матч US Open-2014 закончился, я посмотрел на экран: «Марин Чилич – победитель Открытого чемпионата США по теннису». Это было невероятно. Переломным моментом на том турнире стал матч против Симона в четвёртом круге. Я никогда не обыгрывал его ранее, и тот матч также стал невероятно тяжёлым. Далее я показывал свой лучший теннис в каждой из игр.



На Уимблдоне-2016 я проиграл Федереру, и этот матч стал одним из тех, которые делают тебя сильнее, невзирая на поражение», – цитирует Чилича Sky Sports.