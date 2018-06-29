Федерер сыграет с Лайовичем, Хачанов – с Феррером в первом круге Уимблдона

В Лондоне состоялась жеребьёвка основной сетки Уимблдона в мужском одиночном разряде. Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль (2) стартует матчем с израильтянином Дуди Селой». Швейцарец Роджер Федерер (1) встретится с сербом Душаном Лайовичем. Хорват Марин Чилич (3) сыграет с японцем Йосихито Нисиокой, немец Александр Зверев (4) начнёт турнир матчем с австралийцем Джеймсом Даквортом, а серб Новак Джокович (12) — с американцем Теннисом Сандгреном.

Болгарин Григор Димитров (6) в первом круге встретится с представителем Швейцарии Стэном Вавринкой, а финалист «Ролан Гаррос»-2018 австриец Доминик Тим (7) сыграет с киприотом Маркосом Багдатисом.

Вернувшийся после травмы двукратный чемпион Уимблдона британец Энди Маррей в первом круге сыграет с французом Бенуа Пэром.



Первым соперником россиянина Даниила Медведева станет хорват Борна Чорич. Ещё один представитель России Карен Хачанов начнёт турнир матчем с испанцем Давидом Феррером. Евгений Донской сыграет с немцем Филиппом Кольшрайбером, а Михаилу Южному предстоит сразиться с хорватом Иво Карловичем.



Матчи основной сетки стартуют 2 июля. Действующим победителем соревнований является швейцарец Роджер Федерер.

Сетка турнира доступна на «Чемпионате» (сетка заполняется).