Шарапова сыграет с Дьяченко, Звонарёва — с Кербер на старте Уимблдона

В Лондоне состоялась жеребьёвка основной сетки Уимблдона в женском одиночном разряде. Лидер посева румынка Симона Халеп стартует матчем с японкой Куруми Нарой. Испанка Гарбинье Мугуруса начнёт защиту титула встречей с британкой Наоми Броэди. Датчанка Каролина Возняцки встретится с американкой Варварой Лепченко, украинка Элина Свитолина — с немкой Татьяной Марией.

Чешка Петра Квитова встретится с Александрой Саснович из Беларуси, француженка Каролин Гарсия — со швейцаркой Белиндой Бенчич, чешка Каролина Плишкова — с британкой Хэрриет Дарт. 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс сыграет с голландкой Аранчей Рус.

Американка Слоан Стивенс сразится с хорваткой Донной Векич. Соперницей Винус Уильямс стала шведка Юханна Ларссон.

Россиянка Мария Шарапова сыграет со своей соотечественницей Виталией Дьяченко, Наталья Вихлянцева — с британкой Йоханной Контой, Вера Звонарёва — с немкой Анжеликой Кербер, Екатерина Александрова — с Викторией Азаренко из Беларуси, Светлана Кузнецова — с чешкой Барборой Стрыцовой, Анастасия Пвлюченкова — с Се Шувэй из Китайского Тайбэя, Дарья Касаткина — с Яной Фетт из Хорватии, Анна Блинкова — с Ван Яфань из Китая, Екатерина Макарова — с Петрой Мартич из Хорватии, Евгения Родина — с Антонией Лоттнер из Германии.

Матчи основной сетки стартуют 2 июля.



Сетка турнира доступна на «Чемпионате».

Серена Уильямс получила 25-й номер посева на Уимблдоне