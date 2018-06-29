Рублёв снялся с Уимблдона

Россиянин Андрей Рублёв, серб Виктор Троицки и испанец Пабло Андухар официально снялись с Уимблдона, который стартует 2 июля. Их заменят три «лаки-лузера».

Ранее Рублёв пропустил практически всю грунтовую часть сезона из-за травмы спины, а также снялся с турнира в Галле.

29 июня в Лондоне состоялась жеребьёвка Уимблдона в мужском одиночном разряде. Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль (2) стартует матчем с израильтянином Дуди Селой. Швейцарец Роджер Федерер (1) встретится с сербом Душаном Лайовичем. Хорват Марин Чилич (3) сыграет с японцем Йосихито Нисиокой.