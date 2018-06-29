Баутиста-Агут и Чхун Хён снялись с Уимблдона, Томич стал «лаки-лузером»

Испанец Роберто Баутиста-Агут и представитель Южной Кореи Чхун Хён снялись с Уимблдона из-за травм. Ранее стало известно, что россиянин Андрей Рублёв, серб Виктор Троицки и испанец Пабло Андухар также не смогут принять участие в турнире.

В турнирной сетке их заменили пять «лаки-лузеров»: поляк Хуберт Хуркач, американец Майкл Ммо, канадец Петер Полански, итальянец Лоренцо Сонего и австралиец Бернард Томич.

29 июня в Лондоне состоялась жеребьёвка Уимблдона в мужском одиночном разряде. Ознакомиться с сеткой можно на «Чемпионате».

Рублёв снялся с Уимблдона