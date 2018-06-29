Макарова и Звонарёва стартуют на Уимблдоне матчем против Дияс и Сайсай

В основной сетке женского парного турнира Уимблдона выступят пять пар с участием российских теннисисток. Елена Веснина пропускает соревнования, поэтому её постоянная партнёрша Екатерина Макарова выступит в паре со своей соотечественницей Верой Звонарёвой. В связи с этим девушки не попали в посев.



Матч первого круга Уимблдона в женском парном разряде с участием россиянок:



Екатерина Макарова / Вера Звонарёва (Россия) — Зарина Дияс / Чжэн Сайсай (Казахстан / Китай)



Далила Якупович / Ирина Хромачёва (Словения / Россия) – Эшли Барти / Коко Вандевей (Австралия / США, 2)



Людмила Киченок / Алла Кудрявцева (Украина / Россия, 16) – Бетани Маттек-Сэндс / Люси Шафаржова (США / Чехия)



Анастасия Павлюченкова / Саманта Стосур (Россия / Австралия) – Надежда Киченок / Анастасия Родионова (Украина / Австралия)



Вероника Кудерметова / Арина Соболенко (Россия / Беларусь) – Даниэль Коллинз / Джессика Мур (США / Австралия).