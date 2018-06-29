Джумхур – первый финалист турнира в Анталье

Босниец Дамир Джумхур (2) в двух партиях обыграл представителя Чехии Иржи Веселы и пробился в финал травяных соревнований в Анталье – 6:3, 7:6 (7:1).



Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. Победитель отметился 5 эйсами, 1 двойной ошибкой и 3 реализованными брейк-пойнтами из 6. На счету Веселы 5 подач навылет, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 8 имевшихся.



В решающем матче турнира Джумхур встретится с победителем пары Гаэль Монфис (Франция, 4) – Адриан Маннарино (Франция, 1).

Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.