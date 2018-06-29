Бамбридж и О'Мара выиграли парный турнир в Истбурне

Британская пара Люк Бамбридж и Джонни О'Мара стала победителем домашнего травяного турнира в Истбурне. В решающем поединке они обыграли своих соотечественников Кеннета и Нила Скупски – 7:5, 6:4.



Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут. На счету победителей 1 эйс, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 5 имевшихся. Их соперники 3 раза подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 4 имевшихся.



Титул в Истбурне стал для О'Мары и Бамбриджа первым. Совместно теннисисты выступают с апреля 2018 года.