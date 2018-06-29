Соболенко: безумно рада, что вышла в финал турнира в Истбурне

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над польской спортсменкой Агнешкой Радваньской со счётом 6:3, 1:6, 6:3 в полуфинале турнира в Истбурне (Великобритания).



«Агнешка – очень хорошая теннисистка, всегда сложно играть против таких соперниц. Как я уже говорила вчера, Радваньска умеет читать игру и направлять мячи в нужном направлении. Я безумно рада, что смогла обыграть её и выйти в финал. В начале поединка было проще сделать брейк, чем удержать свою подачу. Возможно, я слишком нервничала, поскольку впервые в карьере добралась до полуфинала на турнире в Истбурне. Потребовалось какое-то время, чтобы обрести уверенность», — цитирует Соболенко официальный сайт тура.



В финальном поединке Соболенко встретится с победительницей матча Каролина Возняцки (Дания, 1) – Анжелика Кербер (Германия, 4).

Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.