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Возняцки одержала волевую победу над Кербер в полуфинале турнира в Истбурне

Возняцки одержала волевую победу над Кербер в полуфинале турнира в Истбурне
Теннис / WTA

Датчанка Каролина Возняцки пробилась в финал травяного турнира категории Premier, который проходит в Истбурне (Великобритания). В полуфинале первая ракетка соревнований сломила сопротивление немки Анжелики Кербер (4), обыграв её со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 6:4.

Теннисистки провели на корте 2 часа 17 минут. Возняцки выполнила 5 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 4. На счету Кербер 2 эйса, 2 ошибки на подаче и 8 упущенных брейк-пойнтов.

В финальном матче Возняцки встретится с представительницей Беларуси Ариной Соболенко, ранее в трёх сетах обыгравшей польскую спортсменку Агнешку Радваньскую.

Истбурн (ж) 2018. 1/2 финала
29 июня 2018 года, пятница. 15:30 МСК
Каролина
Возняцки
Анжелика
Кербер
2:6 7:6 6:4
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