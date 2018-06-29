Мугуруса: поддерживаю борьбу за равноправие в плане распределения призовых

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прокомментировала заявление соотечественника Рафаэля Надаля о размерах призовых в современном теннисе. Уроженец Манакора считает, что мужчины должны зарабатывать больше, чем женщины.



«Я понимаю смысл высказываний Надаля, но при этом остаюсь на стороне женщин и поддерживаю борьбу за равноправие. Миллионы людей следят за выступлением сильнейших теннисистов и заполняют стадионы, но женский теннис также пользуется успехом. Мы должны продолжать борьбу за равенство», — цитирует испанку Tennis World USA.

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