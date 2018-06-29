Надаль в двух сетах уступил Пуи на выставочном турнире в Харлингхэме

Испанский теннисист Рафаэль Надаль проиграл французу Люка Пуи со счётом 6:7 (10:12), 5:7 на выставочном турнире в Харлингхэме (Великобритания).



Ранее стало известно, что первая ракетка мира стартует на Уимблдоне, третьем в сезоне турнире «Большого шлема», поединком против израильтянина Дуди Селы. Матчи основной сетки мэйджора пройдут со 2 по 15 июля.



В прошлом сезоне 17-кратный победитель турниров «Большого шлема» дошёл на Уимблдоне до четвёртого круга, где в пяти сетах уступил представителю Люксембурга Жилю Мюллеру.

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