Маннарино победил Монфиса и вышел в финал турнира в Анталье

Французский теннисист Адриан Маннарино (1) вышел в финал турнира категории ATP 250, который проходит на травяных кортах Антальи (Турции). В полуфинале он обыграл соотечественника Гаэля Монфиса (4) со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 6:4.



Продолжительность поединка составила 2 часа 1 минуту. Маннарино однажды подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Монфиса 17 эйсов, 3 ошибки на подаче и 5 упущенных брейк-пойнтов.



В финальном матче Маннарино встретится с боснийцем Дамиром Джумхуром (2), ранее обыгравшим чеха Иржи Веселы.