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Маннарино победил Монфиса и вышел в финал турнира в Анталье

Маннарино победил Монфиса и вышел в финал турнира в Анталье
Теннис / ATP

Французский теннисист Адриан Маннарино (1) вышел в финал турнира категории ATP 250, который проходит на травяных кортах Антальи (Турции). В полуфинале он обыграл соотечественника Гаэля Монфиса (4) со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 6:4.

Продолжительность поединка составила 2 часа 1 минуту. Маннарино однажды подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Монфиса 17 эйсов, 3 ошибки на подаче и 5 упущенных брейк-пойнтов.

В финальном матче Маннарино встретится с боснийцем Дамиром Джумхуром (2), ранее обыгравшим чеха Иржи Веселы.

Анталья 2018. 1/2 финала
29 июня 2018 года, пятница. 16:00 МСК
Адриан
Маннарино
Гаэль
Монфис
4:6 7:6 6:4
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