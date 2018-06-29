Джумхур: с каждым матчем на турнире в Анталье я играю всё лучше и лучше

Боснийский теннисист Дамир Джумхур (2) прокомментировал победу над чехом Иржи Веселы со счётом 6:3, 7:6 (7:1) в полуфинале турнира категории ATP 250 в Анталье (Турция).



«Впервые перед стартом Уимблдона я провёл два турнира на траве. Я чувствовал, что способен преуспеть на этом покрытии, но мне нужна была практика. Мне удалось обрести уверенность перед турниром в Анталье, что и стало катализатором успешного выступления. Начиная со второго круга, я играл всё лучше и лучше», — цитирует Джумхура официальный сайт ATP.



В финальном матче турнира с призовым фондом $ 496 800 Джумхур встретится с французом Адрианом Маннарино, посеянным под первым номером.