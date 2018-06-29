Лацко обыграл Чеккинато и стал первым финалистом соревнований в Истбурне

Словак Лукаш Лацко (LD) вышел в финал травяного турнира категории ATP 250, который проходит в Истбурне (Великобритания). В полуфинале 94-я ракетка мира обыграл итальянца Марко Чеккинато, посеянного под четвёртым номером, со счётом 6:3, 6:4.



Теннисисты провели на корте 58 минут. Лацко выполнил 9 подач навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Чеккинато 7 эйсов, итальянец обошёлся без ошибок на подаче и брейк-пойнтов.



В финальном матче соревнований с призовым фондом $ 770 695 Лацко встретится с победителем матча Миша Зверев (Германия) – Михаил Кукушкин (Казахстан).

Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.