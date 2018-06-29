Возняцки: я была близка к поражению от Кербер, но смогла исправить ситуацию

Датчанка Каролина Возняцки (1) поделилась эмоциями после победы над немкой Анжеликой Кербер (4) со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 6:4 в полуфинале турнира в Истбурне (Великобритания).
«Это был очень тяжёлый поединок. Я находилась в шаге от поражения. Соперница имела матчбол, но мне удалось отыграть его, хотя и не обошлось без доли везения. Матчи против Кербер всегда складываются непросто, поэтому я понимала, что меня ждёт серьёзное испытание», — цитирует Возняцки официальный сайт тура.
В финальном матче вторая ракетка мира встретится с белоруской Ариной Соболенко, ранее обыгравшей польскую теннисистку Агнешку Радваньскую.
Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн
Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.