Возняцки: я была близка к поражению от Кербер, но смогла исправить ситуацию

Датчанка Каролина Возняцки (1) поделилась эмоциями после победы над немкой Анжеликой Кербер (4) со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 6:4 в полуфинале турнира в Истбурне (Великобритания).



«Это был очень тяжёлый поединок. Я находилась в шаге от поражения. Соперница имела матчбол, но мне удалось отыграть его, хотя и не обошлось без доли везения. Матчи против Кербер всегда складываются непросто, поэтому я понимала, что меня ждёт серьёзное испытание», — цитирует Возняцки официальный сайт тура.



В финальном матче вторая ракетка мира встретится с белоруской Ариной Соболенко, ранее обыгравшей польскую теннисистку Агнешку Радваньскую.