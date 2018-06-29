Демолинер и Гонсалес стали победителями парного турнира в Анталье

Бразилец Марсело Демолинер и мексиканец Сантьяго Гонсалес завоевали титул в парном разряде на травяном турнире, который проходил в Анталье (Турция). В финальном поединке они обыграли голландский дуэт Сандер Арендс/Матве Мидделкоп (3) со счётом 7:5, 6:7 (6:8), [10:8].



Матч длился 1 час 35 минут. Победители выполнили 9 подач навылет, избежали двойных ошибок и реализовали 2 брейк-пойнта из 9. На счету тандема из Нидерландов 1 эйс, 3 ошибки на подаче и 7 упущенных брейк-пойнтов.



В финальном матче одиночного разряда сыграют француз Адриан Маннарино (1) и босниец Дамир Джумхур (2).

Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.