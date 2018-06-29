Мугуруса: иногда мне сложно сдержать слёзы после поражения

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, занимающая третье место в рейтинге WTA, сообщила, что порой ей тяжело смириться с поражением.



«Иногда мне сложно сдержать слёзы после поражения. Это касается важных матчей или встреч, к которым вы подходите в хорошем состоянии. Некоторые поражения достаточно сложно переварить. На самом деле я очень чувствительный и эмоциональный человек», — приводит слова испанки Tennis World USA.



В первом круге Уимблдона Мугуруса встретится с британкой Наоми Броэди, получившей «уайлд-кард». Третий в сезоне турнир «Большого шлема» завершится 15 июля.

10 причин следить за Уимблдоном Шарапова получила хорошую сетку, Федерер борется за девятый титул, Серену вне рейтинга пустили в посев и другие интриги Уимблдона.