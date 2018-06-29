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Мугуруса: иногда мне сложно сдержать слёзы после поражения

Мугуруса: иногда мне сложно сдержать слёзы после поражения
Теннис / WTA

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, занимающая третье место в рейтинге WTA, сообщила, что порой ей тяжело смириться с поражением.

«Иногда мне сложно сдержать слёзы после поражения. Это касается важных матчей или встреч, к которым вы подходите в хорошем состоянии. Некоторые поражения достаточно сложно переварить. На самом деле я очень чувствительный и эмоциональный человек», — приводит слова испанки Tennis World USA.

В первом круге Уимблдона Мугуруса встретится с британкой Наоми Броэди, получившей «уайлд-кард». Третий в сезоне турнир «Большого шлема» завершится 15 июля.

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