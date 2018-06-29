Маннарино: Джумхур демонстрирует отличный теннис, меня ждёт сложный матч

Французский теннисист Адриан Маннарино (1) поделился ожиданиями от предстоящего матча с боснийцем Дамиром Джумхуром (2), который состоится в рамках финала турнира в Анталье (Турция).



«Финальный матч получится весьма сложным. Нужно отдать должное Джумхуру, который демонстрирует отличный теннис. Финал всегда является особенным матчем, поскольку уровень давления заметно возрастает, оба теннисиста испытывают волнение. Постараюсь справиться с нервами, чтобы показать свой лучший теннис», — цитирует Маннарино официальный сайт ATP.

Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.