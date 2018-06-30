Мексиканец Рамирес временно отстранён за применение допинга

28-летний мексиканский теннисист Сесар Рамирес временно отстранён от соревнований в соответствии со статьей 8.3.1(с) 2018 теннисной Антидопинговой программы до вынесения решения по предъявленным ему обвинениям, сообщает пресс-служба ITF.

Причиной отстранения стала допинг-проба мочи, взятая у спортсмена 12 апреля 2018 года на турнире серии «челленджер» в Мексике. В пробе были обнаружены метаболиты нандролона, болденон и связанные с ним стероиды дростанолон и станозолол.

Рамирес не стал подавать апелляцию, и теперь заседание независимого трибунала ITF определит его наказание.