Видео. Победы Соболенко и Возняцки — в обзоре полуфиналов турнира в Истбурне

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в трёх партиях обыграла представительницу Польши Агнешку Радваньскую со счётом 6:3, 1:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 55 минут. Арина дважды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса и 7 брейков.

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Датчанка Каролина Возняцки пробилась в финал травяного турнира категории Premier, который проходит в Истбурне (Великобритания). В полуфинале первая ракетка соревнований сломила сопротивление немки Анжелики Кербер (4), обыграв её со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 6:4.



Теннисистки провели на корте 2 часа 17 минут. Возняцки выполнила 5 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 4. На счету Кербер 2 эйса, 2 ошибки на подаче и 8 упущенных брейк-пойнтов.

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