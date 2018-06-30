Возняцки: Азаренко заслуживала быть сеяной на Уимблдоне

Датчанка Каролина Возняцки высказалась относительно новых правил посева на Уимблдоне. Организаторы соревнований могут на своё усмотрение менять список сеяных игроков. Так, американка Серена Уильямс, располагающаяся на 183-й строчке в рейтинге WTA, была посеяна на соревнованиях под 25-м номером. Белорусска Виктория Азаренко в посев не попала.



«Я не знаю точно, на чём организаторы Уимблдона основывают свои решения по посеву игроков. На мой взгляд, Азаренко, как и Серена, заслуживала быть сеяной. При этом я могу только догадываться, почему Серена получила 25-й номер посева, а не 24-й, 16-й или 32-й», – цитирует Возняцки Tennis World USA.



Уимблдон пройдёт со 2 по 15 июля.

Возняцки: Серена заслуживает места в посеве на Уимблдоне