Надаль: в детстве дядя оказывал на меня давление на тренировках и это помогло мне

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль рассказал о деталях тренировочного процесса, которые помогают ему во время официальных матчей.



«На протяжении всей жизни я тренировался с очень высокой интенсивностью. Думаю, именно это часто помогает мне в важные моменты матчей. Мой дядя также оставил большой след – зачастую на тренировках я играл под небольшим давлением с его стороны и это тоже положительно отразилось на моём теннисе в официальных матчах. Каждый урок, каждая тренировка, которую я проводил в детстве помогает мне по сей день», – цитирует Надаля Tennis World USA.

На протяжении всей карьеры тренером Надаля являлся его дядя Тони. В конце 2017 года Тони ушёл из команды Рафаэля и сконцентрировался на работе в Теннисной академии Рафаэля Надаля.