Шаповалов: во мне течёт русская кровь, а русский – мой первый язык

Канадец Денис Шаповалов рассказал о своём российском происхождении.



«Мои мама и папа родом из Советского союза и в момент нашего переезда он разваливался. Мама была теннисисткой, а её тренер был израильтянином – именно поэтому она и переехала туда. Когда родился я они приняли решение отправиться в Канаду. Я никогда ничего не знал, кроме Канады. Я канадец, но во мне течёт русская кровь и русский – мой первый язык. У меня до сих пор есть родственники в России», – заявил Шаповалов в интервью Daily Mail.



Тесса Шаповалова, мать Дениса, является вице-чемпионкой СССР по теннису. Его отец Виктор – волейболист. 19-летний теннисист занимает 26-ю строчку в мировом рейтинге ATP.