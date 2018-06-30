Лэйвер назвал четырёх теннисистов, способных заменить Надаля и Федерера

Семнадцатикратный победитель турниров «Большого шлема» австралиец Род Лэйвер назвал имена четырёх игроков, способных заменить 32-летнего испанца Рафаэля Надаля и 36-летнего швейцарца Роджера Федерера.



«Меня очень впечатлил молодой канадец Денис Шаповалов. Он, как и я, левша, и в 19 лет выглядит очень многообещающе. Если он и дальше будет демонстрировать такое отношение к делу, то обязательно достигнен вершины.



Немец Александр Зверев немного старше Шаповалова, и, как следствие, показывает более качественный теннис. Вместе со Зверевым я бы выделил Доминика Тима из Австрии. Вероятно, именно эти двое сейчас являются сильнейшими молодыми теннисистами.



Австралиец Ник Кирьос – обладатель невероятного таланта и потенциала. Он может выиграть всё, если проблемы с локтем не будут его преследовать на протяжении всей карьеры», – цитирует Лэйвера Tennis World USA.

Джокович и дель Потро сыграют на Кубке Лэйвера