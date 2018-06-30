Конта: когда мне было пять лет, я мечтала стать уборщицей

Британка Йоханна Конта поучаствовала в блиц-опросе издания The Guardian.



– Черта характера в других людях, за которую Вам их наиболее жаль?



– Я жалею людей, у которых отсутствует чувство юмора – это просто убивает меня.



– Наиболее часто употребляемая Вами фраза?



– «Джексон, вставай!» – я более организованная, чем мой парень и каждое утро мне приходится долго будить его.



– Кем Вы мечтали стать в детстве?



– В пять лет я мечтала стать уборщицей. Когда мне исполнилось девять, предпочтения изменились – я хотел стать лучшей теннисисткой в мире.



– Ваше самое большое достижение?



– Я счастлива и, думаю, это превосходит все мои спортивные результаты.



– Кто бы мог сыграть Вас в кино?



– Дженнифер Лоуренс.



На Уимблдоне-2017 Конта стала первой британкой за 40 лет, которой удалось выйти в полуфинал соревнований. Свой первый матч на Уимблдоне-2018 Йоханна проведёт против россиянки Натальи Вихлянцевой.

Конта рассказала о своём времяпровождении на досуге