Британка Йоханна Конта поучаствовала в блиц-опросе издания The Guardian.
– Черта характера в других людях, за которую Вам их наиболее жаль?
– Я жалею людей, у которых отсутствует чувство юмора – это просто убивает меня.
– Наиболее часто употребляемая Вами фраза?
– «Джексон, вставай!» – я более организованная, чем мой парень и каждое утро мне приходится долго будить его.
– Кем Вы мечтали стать в детстве?
– В пять лет я мечтала стать уборщицей. Когда мне исполнилось девять, предпочтения изменились – я хотел стать лучшей теннисисткой в мире.
– Ваше самое большое достижение?
– Я счастлива и, думаю, это превосходит все мои спортивные результаты.
– Кто бы мог сыграть Вас в кино?
– Дженнифер Лоуренс.
На Уимблдоне-2017 Конта стала первой британкой за 40 лет, которой удалось выйти в полуфинал соревнований. Свой первый матч на Уимблдоне-2018 Йоханна проведёт против россиянки Натальи Вихлянцевой.
Конта: когда мне было пять лет, я мечтала стать уборщицей