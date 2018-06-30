Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Конта: когда мне было пять лет, я мечтала стать уборщицей

Конта: когда мне было пять лет, я мечтала стать уборщицей
Теннис / Уимблдон 2018

Британка Йоханна Конта поучаствовала в блиц-опросе издания The Guardian.

– Черта характера в других людях, за которую Вам их наиболее жаль?

– Я жалею людей, у которых отсутствует чувство юмора – это просто убивает меня.

– Наиболее часто употребляемая Вами фраза?

– «Джексон, вставай!» – я более организованная, чем мой парень и каждое утро мне приходится долго будить его.

– Кем Вы мечтали стать в детстве?

– В пять лет я мечтала стать уборщицей. Когда мне исполнилось девять, предпочтения изменились – я хотел стать лучшей теннисисткой в мире.

– Ваше самое большое достижение?

– Я счастлива и, думаю, это превосходит все мои спортивные результаты.

– Кто бы мог сыграть Вас в кино?

– Дженнифер Лоуренс.

На Уимблдоне-2017 Конта стала первой британкой за 40 лет, которой удалось выйти в полуфинал соревнований. Свой первый матч на Уимблдоне-2018 Йоханна проведёт против россиянки Натальи Вихлянцевой.

Конта рассказала о своём времяпровождении на досуге
Шарапова сыграет с Дьяченко, Звонарёва — с Кербер на старте Уимблдона
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент