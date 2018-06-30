Федерер: я не нуждаюсь в мотивации для игры на Уимблдоне

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о вещах, которые заставляют его продолжать играть в теннис в 36 лет.



«Было очень необычно выиграть Уимблдон в прошлом году. Это была моя восьмая победа – я сумел превзойти достижение своего кумира Пита Сампраса. Я не проиграл ни одного сета на турнире, на котором сыграл впервые 15 лет назад – я не мог поверить, что такое возможно.



Я не нуждаюсь в мотивации. Я просто не могу дождаться, чтобы в очередной раз сыграть на Уимблдоне. Если в один день мне понадобится мотивация для игры на Уимблдоне, это будет означать начало конца», – цитирует вторую ракетку мира Tennis World USA.

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