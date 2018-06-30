С. Уильямс: невероятно лестно слышать слова Федерера

Американка Серена Уильямс отреагировала на слова поддержки швейцарца Роджера Федерера. В своём интервью второй номер рейтинга ATP назвал Серену величайшей спортсменкой всех времён.



«Это невероятно лестно, ведь Роджер – один из величайших игроков всех времён. Очень здорово получать поддержку от своих сверстников, особенно таких, как он. Я чувствую, что он отчасти понимает ситуацию, в которой я нахожусь», – цитирует Серену Tennis World USA.



В своём «твиттере» Уильямс-младшая вспомнила о своей первой победе на Уимблдоне в 2001 году. Победителем мужского одиночного разряда тогда стал Федерер:



«15 лет назад парень из Швейцарии и девушка из США разделили пьедестал Уимблдона в первый, но не последний раз».

10 причин следить за Уимблдоном Шарапова получила хорошую сетку, Федерер борется за девятый титул, Серену вне рейтинга пустили в посев и другие интриги Уимблдона.