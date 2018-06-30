Макинрой: я больше не вижу огня в глазах Джоковича

Американец Джон Макинрой прокомментировал спад игровой формы двенадцатикратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича.



«Это очень непредсказуемый момент. Новак – один из величайших теннисистов, и ему всего 31 год. Тем не менее, я больше не вижу огня в его глазах – надеюсь, он не окончательно потушен», – цитирует Макинроя Tennis World USA.



Серб Новак Джокович пропустил вторую половину прошлого сезона из-за травмы локтя. В 2018 году экс первая ракетка мира провёл 27 матчей, из которых выиграл лишь 18. В первом круге Уимблдона Новак встретится с американцем Теннисом Сандгреном.

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