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Макинрой: я больше не вижу огня в глазах Джоковича

Макинрой: я больше не вижу огня в глазах Джоковича
Теннис / Уимблдон 2018

Американец Джон Макинрой прокомментировал спад игровой формы двенадцатикратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича.

«Это очень непредсказуемый момент. Новак – один из величайших теннисистов, и ему всего 31 год. Тем не менее, я больше не вижу огня в его глазах – надеюсь, он не окончательно потушен», – цитирует Макинроя Tennis World USA.

Серб Новак Джокович пропустил вторую половину прошлого сезона из-за травмы локтя. В 2018 году экс первая ракетка мира провёл 27 матчей, из которых выиграл лишь 18. В первом круге Уимблдона Новак встретится с американцем Теннисом Сандгреном.

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