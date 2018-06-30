Навратилова: забудьте о рейтинге, Серена – главная фаворитка Уимблдона

Легендарная американка Мартина Навратилова поделилась мыслями относительно выступления своей соотечественницы Серены Уильямс на грядущем Уимблдоне.



«Серена Уильямс – моя фаворитка на Уимблдоне. Возможно, вы подумаете, что я сумасшедшая, но у кого по вашему больше шансов на победу?



Её рейтинг не имеет никакого значения. Всем известно, почему она на 183-й строчке в рейтинге, и для всех очевидно, что это не её место.



Перед «Ролан Гаррос» я сказала, что победа в Париже будет величайшим достижением в карьере Уильямс-младшей. Теперь я так не скажу. Это трава и это Серена. Её победа будет впечатляющей, но я не удивлюсь этому», – заявила Навратилова в своей колонке на официальном сайте WTA.

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