Маррей: скорее всего, я сыграю в первом круге

Двукратный победитель Уимблдона британец Энди Маррей оценил свою готовность к главному травяному турниру сезона.



«Я хорошо себя чувствую, но это чувство сильно отличается от того, которое у меня было два года назад. Я поговорю со своей командой и понаблюдаю за тем, как пройдут ближайшие два дня. Скорее всего я сыграю.



Сейчас я не могу представить, как буду себя чувствовать через два дня, но если в моём состоянии ничего не изменится, я однозначно буду играть.



В моём положении я мог получить в соперники одного из лучших игроков мира. Бенуа – очень талантливый парень, в прошлом году я играю против него в четвёртом раунде. Матч обещает быть тяжёлым», – цитирует Маррея Tennismash.



Уимблдон пройдёт со 2 по 15 июля.

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