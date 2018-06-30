Макинрой: возвращение Федерера – величайшая теннисная история последних 40 лет

Экс первая ракетка мира американец Джон Макинрой оценил шансы Роджера Федерера и Рафаэля Надаля на победу в Уимблдоне.



«Определённо Роджер – главный фаворит турнира. Пропуск «Ролан Гаррос» в прошлом году был рискованной идеей, но он доказал её правильность. История Федерера – величайшая теннисная история последних 40 лет: он выиграл 3 из 6 последних мэйджоров после того, как на протяжении почти пяти лет не мог выиграть ничего.



Рафа? Надаль очень голоден к победам, это видно. Его передвижение по корту не так подходит для игры на траве, но его нельзя сбрасывать со счетов – он был здесь в пяти финалах!» – цитирует Макинроя Tennis World USA.



Уимблдон пройдёт со 2 по 15 июля.