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Возняцки в двух партиях победила Соболенко и выиграла турнир в Истбурне

Возняцки в двух партиях победила Соболенко и выиграла турнир в Истбурне
Теннис / WTA

Датчанка Каролина Возняцки (1) обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко в финальном матче травяного турнира в Истбурне – 7:5, 7:6 (7:5).

Продолжительность матча составила 1 час 59 минут. На счету победительницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11. Соболенко отличилась 2 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 5 реализованными брейк-пойнтами из 13 имевшихся.

Арина вела с брейком в каждой из двух партий, однако до победы дело не сумела довести ни в одной. Этот титул стал 29-м в карьере Возняцки и вторым на траве. Свой первый титул на этом покрытии она выиграла на этом же турнире девять лет назад.

Анталья 2018. Финал
30 июня 2018 года, суббота. 15:00 МСК
Адриан
Маннарино
Дамир
Джумхур
1:6 6:1 1:6
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