Надаль: мне уже не 20 лет, иногда приходится жертвовать какими-то турнирами

Испанец Рафаэль Надаль, двукратный чемпион Уимблдона, получивший в этом году второй номер посева, поделился ожиданиями от выступления на травяном турнире «Большого шлема».



«Ожидания всегда высоки. Я приехал на Уимблдон не ради галочки, а для того, чтобы постараться показать хороший результат. Но поскольку я не играл на травяных турнирах в этом сезоне, мне сложно оценить, как я себя чувствую и на каком уровне играю.



На Уимблдоне приходится находить свой теннис, прибавлять в уверенности в себе по ходу турнира и во время тренировок перед его стартом. Приезжая на „Ролан Гаррос“, я заранее знаю, хорошо я играю или нет. Здесь же мне сложно заранее оценить свои шансы.



Я хорошо себя чувствую. Мне всегда нравилось выступать на Уимблдоне, это особенный турнир. Конечно, мне обидно, что я не смог сыграть в Queen's Club в Лондоне. С другой стороны, это произошло потому, что я выиграл очень много матчей на грунте, так что в целом я рад. Мне уже не 20 лет, и приходится иногда жертвовать какими-то турнирами. Телу нужен отдых, требуется время для медленной адаптации к траве. Поэтому я не смог выступить в Лондоне», — приводит слова Надаля официальный сайт ATP.