М. Зверев завоевал первый одиночный титул в карьере, победив Лацко в Истбурне

Немец Миша Зверев, старший брат Александра Зверева, завоевал титул на турнире категории ATP 250 в Истбурне (Великобритания), в двух сетах победив словака Лукаша Лацко — 6:4, 6:4. Счёт их личных встреч сравнялся — 2-2.



Поединок продолжался 1 час 37 минут. Зверев 4 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 12. На счету Лацко 2 двойные и 2 упущенных брейк-пойнта. Эйсов у Лукаша не было.



Для Миши это первый титул в одиночном разряде. Ранее он дважды проигрывал финальные матчи — в Меце-2010 и в Женеве-2017. В паре на его счету три титула и семь проигранных финалов.

Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.