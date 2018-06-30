Соболенко: запомню, как сыграла 17 сетов за одну неделю

20-летняя белоруска Арина Соболенко, пробившаяся в финал турнира категории Premier в Истбурне в результате пяти побед в трёх партиях и проигравшая решающий матч датчанке Каролине Возняцки в двух упорных сетах, кратко прокомментировала своё поражение. Отметим, что Арина выступала здесь и в парном разряде, где дошла до полуфинала.



«Что я запомню по итогам этого турнира? То, как я сыграла 17 сетов за одну неделю. Это великолепный турнир, я очень благодарна всем, кто помогал его провести. Поздравляю Каролину — ты здорово сыграла здесь», — приводит слова Соболенко официальный сайт WTA.

Возняцки в двух партиях победила Соболенко и выиграла турнир в Истбурне