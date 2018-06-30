Квитова: не чувствую себя фавориткой Уимблдона

Чешка Петра Квитова, уже завоевавшая в нынешнем сезоне пять титулов, в том числе на крупном травяном турнире в Истбурне, сказала, что не чувствует себя фавориткой Уимблдона. Петра дважды побеждала на Уимблдоне — в 2011 и 2014 годах.



«Перед стартом каждого Уимблдона я слышу разговоры о том, что являюсь его фавориткой, так что не могу назвать эту ситуацию необычной. То же самое говорили в прошлом году, хотя перед тем Уимблдоном я успела сыграть только два турнира. Тогда я не чувствовала себя фаворитом, и в этом году тоже себя так не чувствую», — приводит слова Квитовой WTA Insider.

Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.