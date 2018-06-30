Кермод: Совет теннисистов играет большую роль в росте и прогрессе спортсменов

Крис Кермод, президент ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), прокомментировал состоявшиеся выборы в Совет игроков. Полномочия этого Совета будут действовать до 2020 года, а первое заседание пройдёт перед US Open — 2018. На нём будут выбраны президент и вице-президент.



«Поздравляю всех членов Совета, которые были избраны и будут представлять свои группы игроков в ближайшие два года. У Совета игроков большая роль в росте и прогрессе теннисистов, и я хочу поблагодарить всех бывших, нынешних и будущих его членов за тяжёлую и самоотверженную работу», — приводит слова Кермода официальный сайт ATP.

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