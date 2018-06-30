М. Зверев: это один из самых эмоциональных моментов в моей жизни

Немец Миша Зверев поделился эмоциями после победы над словаком Лукашем Лацко в финале турнира ATP 250 в Истбурне. Это первый трофей Миши в одиночном разряде.



«Это великолепное ощущение. Безусловно, сейчас один из самых эмоциональных моментов в моей жизни. Победа над Энди Марреем в Австралии в прошлом году тоже была особенной, но это был матч в ходе соревнований, турнир продолжался. А здесь я был в финале и, победив, завоевал трофей. Это совершенно другие чувства.



Я всегда хотел завоевать хотя бы один титул в «одиночке». Много лет я не верил в себя, не думал, что когда-либо смогу это сделать, особенно когда выпал в рейтинг-листе из первой тысячи. Но, слава Богу, у меня есть семья, мой брат и целая команда. Есть жена, которая всегда говорила мне, что я могу многого добиться, нужно только верить в себя и упорно работать, и однажды этот труд окупится. К счастью, я послушал её, верил в себя, работал и ждал своего момента. И вот он настал.



Не знаю, что ещё сказать. Конечно, каждый теннисист стремится к максимуму. Не для всех это может быть первая строчка, но и стать лучшим на турнире здорово. Конечно, в туре есть очень много соревнований, но это неважно. Главное, я стал лучшим на этой неделе. Это уникальный опыт, невероятные ощущения. И это поможет мне в будущем, я буду испытывать меньше давления и буду более уверен в себе. Теперь я знаю, что и физически, и психологически способен выиграть пять матчей за неделю и победить на турнире», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.

М. Зверев завоевал первый одиночный титул в карьере, победив Лацко в Истбурне