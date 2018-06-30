Зверевы — первые братья с 1989 года, завоевавшие одиночные титулы за один сезон

30-летний немец Миша Зверев, завоевавший титул на турнире категории ATP 250 в Истбурне (Великобритания), и его 21-летний брат Александр Зверев, победивший в этом сезоне на соревнованиях ATP 250 в Мюнхене (Германия) и на «Мастерс 1000» в Мадриде (Испания), стали первыми братьями с 1989 года, выигравшими турниры в одиночном разряде за один сезон. В 1989-м это удалось испанцам Эмилио и Хавьеру Санчесам. Эмилио, карьера у которого в целом была более успешной, чем у Хавьера, победил в Кицбюэле, а Хавьер первенствовал в Болонье.



В финале Истбурна Миша Зверев победил словака Лукаша Лацко в двух партиях (6:4, 6:4).