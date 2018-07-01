Джумхур: похоже, со следующего года мне стоит чаще играть на траве

Босниец Дамир Джумхур прокомментировал завоевание своего третьего одиночного титула за последние 52 недели. Прошлой осенью он выиграл два российских турнира, в Санкт-Петербурге и в Москве, а теперь стал чемпионом соревнований в Анталье.



«Я очень рад, это здорово. Это мой третий титул, первый в этом году и первый на траве. Я не ожидал этой победы, особенно с учётом того, что обычно играю на траве один или два турнира за сезон. Но, похоже, со следующего года мне стоит чаще выступать на этом покрытии.



Я старался не давать ему поймать ритм, чередовать высокие мячи с низкими и с резаными ударами. Но в начале второго сета я немного поторопился, а потом он начал здорово играть. В решающей партии я очень хорошо бегал, здорово подавал, и приём работал на высоком уровне. Я вернулся к игре, которую показывал в первом сете, и сразу почувствовал себя очень комфортно», — приводит слова Джумхура официальный сайт тура.