Маннарино: у нас с Джумхуром были перепады в игре, но он оказался стабильнее

Француз Адриан Маннарино прокоментировал своё поражение в финале турнира категории ATP 250 в Анталье от боснийца Дамира Джумхура со счётом 1:6, 6:1, 1:6. Для Маннарино это уже пятый проигранный финал в одиночном разряде, причём в прошлом году он тоже потерпел поражение в финале в Анталье. Титулов в активе 30-летнего Адриана нет.



«Дамир играл очень хорошо. У нас обоих были перепады по ходу этого финала, но в итоге он оказался стабильнее меня. В важные моменты он действовал очень здорово и заслужил эту победу», — приводит слова Маннарино официальный сайт тура.

Джумхур обыграл Маннарино в финале турнира в Анталье