Видеообзор победы Джумхура над Маннарино в Анталье

Босниец Дамир Джумхур (2) оказался сильнее француза Адриана Маннарино (1) в финальном матче на травяных соревнованиях в Анталье – 6:1, 1:6, 6:1.



Продолжительность матча составила 1 час 28 минут. На счету Джумхура 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 9 имевшихся. Маннарино выполнил 1 подачу навылет и реализовал 2 из 2 имевшихся брейк-пойнтов. Двойных ошибок француз не допустил.



Титул в Анталье стал для Джумхура третьим на турнирах категории ATP за последние 52 недели. Прошлой осенью 26-летний теннисист победил в Москве и в Санкт-Петербурге.



Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».

Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.