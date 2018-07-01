Маррей: я хочу играть в теннис столько, сколько будет возможно физически

Британец Энди Маррей признался, что не собирается завершать карьеру, поскольку получает удовольствие от игры в теннис и от путешествий.



«Четыре-пять недель назад я вообще не знал, смогу ли играть на уровне, которым буду доволен. Последние недели получились очень неплохими. Я не показывал запредельный уровень тенниса, но, думаю, сыграл хорошо, особенно с учётом уровня своих соперников.



Если бы мне сейчас пришлось завершить карьеру, то я был бы очень расстроен, потому что по-прежнему люблю играть, путешествовать. Я люблю спорт, люблю смотреть его. Нет ничего, что мне надоело бы, от чего я бы хотел избавиться. Мне хочется играть так долго, как будет физически возможно», — приводит слова Маррея официальный сайт ATP.