Халеп: исполнив мечту о победе на «Ролан Гаррос», хочу завоевать медаль ОИ

Румынка Симона Халеп рассказала об изменениях, произошедших после её победы на «Ролан Гаррос» — 2018, и о своей новой цели в теннисе.



«Я не ждала больших перемен. Конечно, кое-что изменилось внутри меня — я очень рада, что смогла сломать этот барьер. Давление спало, моя мечта исполнилась. Больше не будет стресса, связанного с турнирами „Большого шлема“, и это приятно. Я радуюсь этому, но и всё — моя жизнь не изменилась, я не изменилась, люди вокруг не изменились.



На Уимблдоне я готова двигаться дальше и с нетерпением жду старта турнира. Не знаю, как он сложится, но сейчас я улыбаюсь и счастлива. Я рада вернуться на корт. Я мечтала победить на „Ролан Гаррос“ и добилась этого. Теперь нужно ставить себе другую цель. Мне хочется завоевать медаль Олимпиады, и я буду фокусироваться на этом», — приводит слова Халеп официальный сайт WTA.