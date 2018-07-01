Хэнман: в 2001-м я понимал, что Федерер будет силён, но не думал, что настолько

Британец Тим Хэнман вспомнил Уимблдон — 2001, где 19-летний Роджер Федерер сенсационно обыграл семикратного чемпиона турнира Пита Сампраса в четвёртом раунде, а затем уступил как раз Хэнману в четырёх партиях. Сам Тим в полуфинале в пяти сетах проиграл будущему чемпиону Горану Иванишевичу.



«В 1998 и 1999 году я проигрывал Питу Сампрасу в полуфиналах Уимблдона. Когда в 2001-м Роджер победил его, я был очень рад, что на этот раз не встречусь с Питом. Тогда уже можно было понять, что Федерер будет силён, но нельзя было представить насколько.



В те времена трава была быстрее, это подходило к моему стилю игры — подаче с выходом к сетке. В матче с Роджером я действовал агрессивно, не давал ему поймать ритм на задней линии. Потом трава стала медленнее, а Роджер — сильнее.



Из нынешних молодых игроков самый высокий потенциал у Ника Кирьоса. Но в теннисе нужна и „физика“, и отсутствие травм, и хорошая психология. Посмотрим, что у него получится», — сказал Хэнман в интервью La Stampa.